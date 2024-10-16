Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

16 Ekim 2024 08:53 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:05

Son dakika haberi: Türk askeri PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Gara ve Hakurk'ta 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Mehmetçik​, terör örgütü PKK​ ve uzantılarına göz açtırmıyor. Türk askeri PKK'yı yine ininde vurdu. Irak​'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GARA​ VE HAKURK​'TA OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

Mehmetçik ayrıca Barış Pınarı bölgesi ve Pençe-Kilit bölgesinde aralıksız operasyonlarını sürdürüyor. İki bölgede de PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirilmişti.