Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Türk askeri PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Gara ve Hakurk'ta 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Mehmetçik, terör örgütü PKK ve uzantılarına göz açtırmıyor. Türk askeri PKK'yı yine ininde vurdu. Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GARA VE HAKURK'TA OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
Mehmetçik ayrıca Barış Pınarı bölgesi ve Pençe-Kilit bölgesinde aralıksız operasyonlarını sürdürüyor. İki bölgede de PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirilmişti.