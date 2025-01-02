MSB duyurdu! Millî Uçak Gemisi’nin inşasına başlandı

02 Ocak 2025 14:03 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Millî Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimlerinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılarak inşasına başlandığını açıkladı.

MSB, Millî Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimlerinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılarak inşasına başlandığını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MAVİ VATAN​'DA TAM GAZ İLERİ

"Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hâle getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir.

Bu çerçevede “Millî Denizaltı”mızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, “TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi” ve “Millî Uçak Gemisi”nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır."