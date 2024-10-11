MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri terörle mücadelesine yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN OPERASYONA DEVAM"
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."