MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

11 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:30

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askeri terörle mücadelesine yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Irak​'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK​'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN OPERASYONA DEVAM"

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."