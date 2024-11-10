MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk askeri bölücü terör örgütüyle mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen teröristler birer birer etkisiz hale getiriliyor.
3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendiğini açıkladı. İHA'ların destek verdiği operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"DURMADAN MÜCADELEYE DEVAM"
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."