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MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Kasım 2024 13:36 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:41

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk askeri bölücü terör örgütüyle mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Irak​ ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen teröristler birer birer etkisiz hale getiriliyor.

3 PKK​'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendiğini açıkladı. İHA'ların destek verdiği operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi - 1. Resim

"DURMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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