MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

10 Kasım 2024 13:36 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:41

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Türk askeri bölücü terör örgütüyle mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Irak​ ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen teröristler birer birer etkisiz hale getiriliyor.

3 PKK​'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendiğini açıkladı. İHA'ların destek verdiği operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DURMADAN MÜCADELEYE DEVAM"