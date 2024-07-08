MSB duyurdu: PKK'lıların cephanesine darbe
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:57
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta PKK'lı teröristlere ait 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu
PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.
2 BİN 300 ADET
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi."
Kaynak: tgrthaber.com