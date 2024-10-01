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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
01 Ekim 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:49

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Türk ordusu güneydoğu sınırlarında operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. PKK/YPG'nin hedef alındığı operasyonda çok sayıda terörist öldürüldü.

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

13 PKK​'LI ETKİSİZ HALDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi - 2. Resim

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı​ bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi - 3. Resim

MSB OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan MSB operasyonun görüntülerini de paylaştı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyona SİHA'lar da destek verdi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Aslı 1 Ekim 2024 13:30

İyi ki böyle bir haber var, artık bu örgütlerin sayısını azaltmak lazım diyorum

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