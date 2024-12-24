MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 2, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.
Mehmetçik sınır ötesindeki terör tehdidine karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama geldi.
"ARA, BUL, YOK ET"
MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."