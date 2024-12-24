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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:05

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 2, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Mehmetçik sınır ötesindeki terör tehdidine karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK​'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama geldi.

"ARA, BUL, YOK ET"

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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