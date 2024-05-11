MSB duyurdu: Sınırı geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı

11 May 2024 15:51 - Güncelleme : 11 May 2024 15:52

Kahraman Mehmetçik, sınırlarımızdan yasa dışı yöntemlerle yurt dışına çıkmaya çalışan ve yurda girmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını bildirdi. Şahıslardan birinin FETÖ’cü olduğu tespit edildi.

10 ŞAHIS YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı ayrıntıları paylaştı:

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.