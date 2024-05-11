MSB duyurdu: Sınırı geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
11 May 2024 15:51 - Güncelleme : 11 May 2024 15:52
Milli Savunma Bakanlığı Hudut Birliklerimizin ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakaladığını bildirdi.
Kahraman Mehmetçik, sınırlarımızdan yasa dışı yöntemlerle yurt dışına çıkmaya çalışan ve yurda girmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını bildirdi. Şahıslardan birinin FETÖ’cü olduğu tespit edildi.
10 ŞAHIS YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı ayrıntıları paylaştı:
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak: tgrthaber.com