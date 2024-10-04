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MSB duyurdu: Suriye'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:02
MSB duyurdu: Suriye&#039;de 4 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com

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