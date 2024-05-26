MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz halde
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 13:00 - Güncelleme : 26 May 2024 13:04
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk güvenlik güçleri Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe taciz ateşi açan PKK'lılar köşeye sıkıştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB AÇIKLADI
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr