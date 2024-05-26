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MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz halde

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 13:00 - Güncelleme : 26 May 2024 13:04
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 PKK&#039;lı etkisiz halde

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk güvenlik güçleri Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe taciz ateşi açan PKK'lılar köşeye sıkıştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz halde - 1. Resim

MSB AÇIKLADI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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