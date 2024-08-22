MSB duyurdu! Teröre büyük darbe: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirildi

22 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:46

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlık son bir haftada 38 teröristin, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 1763 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 868’i Irak’ın, 895’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.763 olmuştur.

Ayrıca, 3 Ağustos’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos’ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

IRAK İLE İMZALANAN MUTABAKAT AÇIKLAMASI

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası harekât ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. 15 Ağustos’ta dördüncüsü Ankara’da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması” toplantısına katılan Sayın Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile “Askerî, Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” imzalamıştır.

Söz konusu anlaşma ile Bağdat’ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı “Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi” ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir.

Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan "Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askerî eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır.Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır.

İSRAİL'E TEPKİ

7 Ekim’den bu yana her geçen gün ölü sayısının yükseldiği, Filistin halkının her türlü temel haklarından mahrum bırakıldığı, yerlerinden edildiği, hastanelerin, okulların ve çadır kampların bombalandığı, açlığın ve salgın hastalıkların kol gezdiği Filistin’de yaşananlar ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

İnsanlık suçlarını işlemeye devam eden İsrail, katlettiği masum insanlarla birlikte hayatta kalanlara da her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır.

Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda,

- TCG BURGAZADA gemimiz, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Köstence/Romanya’ya liman ziyareti gerçekleştirmiştir.

TCG BAYRAKTAR gemimizin, 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamındaki seyir faaliyetleri 17 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ARIKU gemisi tarafından 17-20 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılmıştır.

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından 16 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında Mersin’e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait HAMBURG gemisi tarafından ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

TCG ALEMDAR gemimiz, DYNAMİC MONARCH-24 tatbikatı kapsamında 23-25 Ağustos tarihleri arasında Cagliari/İtalya’ya liman ziyareti yapacaktır.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ARIKU gemisi tarafından 23-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından ise 29-31 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’ye liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

18-20 Ağustos tarihleri arasında, İskenderiye/Mısır’a liman ziyaretinde bulunan KINALIADA korvetimiz, Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimleri gerçekleştirmiştir. Korvetimizin Mısır ziyareti, TCG HEYBELİADA’nın 2013 yılındaki ziyaretinden 11 yıl sonra ilk ziyaret olması bakımından önemlidir.

TCG KINALIADA korvetimiz 21 Ağustos’ta Foça limanında gerçekleştirilen karşılama töreni ile Japonya seyrini tamamlamıştır. ERTUĞRUL fırkateyninin 1889’da çıktığı Japonya seyrinin ardından 1990 ve 2000’de TCG TURGUTREİS, 2011’de TCG GEMLİK ve 2015’te TCG GEDİZ Japonya seyri yapmıştır. TCG KINALIADA’nın gerçekleştirdiği seyir tarihimizde Japonya’ya düzenlenen 5’inci seyir olmuştur.

Korvetimiz, “Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi’nin 100’üncü Yıl Dönümü” ve “ERTUĞRUL Fırkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü Yıl Dönümü” kapsamında 08 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında yüz otuz altı günde; 19 ülke, 23 liman ziyareti gerçekleştirmiş ve görev süresince; 1.926 saat seyir yapmış, 27.280 deniz mili mesafe kat etmiştir.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, bu yılın başından 14 Ağustos’a kadar 62 helikopter ile 1079 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter 1639 sorti 3.057 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara’da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 7 helikopter görevlendirilmiş helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır. Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopteri Kızılcahamam’daki yangına müdahale etmektedir.

Orman yangınlarıyla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan kahraman personelimizi tebrik ediyor ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeşil vatanımızın korunmasında ve orman yangınlarıyla mücadelede de dün olduğu gibi bugün ve yarın da aziz milletimizin yanında olmaya devam edecektir.

SAVUNMA SANAYİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında acil durum ve doğal afetlerle mücadelede, personelin ve bölge insanının konaklama, beslenme, sağlık ve hijyen gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “Seyyar Mobil Üniteler” sözleşmesi imzalanmıştır.

SOLOTÜRK AHLAT SEMALARINDA UÇACAK

Malazgirt Zaferinin 953'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; 24 Ağustos’ta Bitlis/Ahlat’ta, - 25 Ağustos’ta ise Muş/Malazgirt’te SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir. Yine "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102'nci Yıl Dönümü ve Zafer Haftası Etkinlikleri" kapsamında Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından 25-31 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecektir.”