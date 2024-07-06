MSB duyurdu! Teröristler köyleri ÇNRA lançer sistemiyle tuzakladı: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi!

06 Temmuz 2024 18:05 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 18:14

Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı belirlendi.

METİ TİMLERİ İMHA ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dergele köyünde, komandolar tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulunduğunu ve söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığını bildirdi. METİ timleri düzeneği başarılı şekilde imha etti.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskûn mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK’lı terörist de silahlarıyla etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizatlar şöyle:

2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet termal dürbünü, 10 adet şarjörü, 109 adet mühimmatı,

1 adet AK-47 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 adet şarjörü, 89 adet mühimmatı,

1 adet Çek VZ 58 tüfeği,

1 adet hafif makineli tüfek,

10 adet el bombası,

97 adet şerit üzerinde 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

Çok miktarda 5,56 mm silah mühimmatı,

3 adet tabanca şarjörü,

EYP yapımında kullanılan malzemeler,

3 adet termal silah dürbünü,

2 adet el dürbünü,

1 adet silah dürbünü,

1 adet gündüz görüş dürbünü,

7 adet Yaesu el telsizi ve çok sayıda muhtelif malzeme.