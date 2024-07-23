MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

23 Temmuz 2024 14:29 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:29

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin paylaşımında, bin adet doçka mühimmatı, 7 adet 107 mm roket mühimmatı, 10 adet antipersonel mayın, 6 adet havan mühimmatı, 2 adet su deposu, 1 adet IP kamera ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bilgisi verildi.