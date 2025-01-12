MSB duyurdu: Türk Hava Kuvvetlerinden Karadeniz'de gövde gösterisi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
12 Ocak 2025 18:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:02
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, Karadeniz'de eğitim görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com