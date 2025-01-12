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MSB duyurdu: Türk Hava Kuvvetlerinden Karadeniz'de gövde gösterisi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
12 Ocak 2025 18:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:02
MSB duyurdu: Türk Hava Kuvvetlerinden Karadeniz&#039;de gövde gösterisi!

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, Karadeniz'de eğitim görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı​, Hava Kuvvetleri​ Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz​'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi. 

MSB duyurdu: Türk Hava Kuvvetlerinden Karadeniz'de gövde gösterisi! - 1. Resim

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege​ ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
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