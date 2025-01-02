MSB duyurdu! Yeni dönemde TSK'dan Suriye'ye destek

02 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:10

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık düzenlenen bilgilendirme toplantısında Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Yeni dönemde TSK'nın gerekli durumlarda Suriye'ye destek vereceğini belirten Aktürk, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile Türkiye'nin terörle mücadeleye verdiği önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara da devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

SURİYE​'DE YENİ DÖNEM

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir.

Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri​, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir" yanıtını verdi.

İDLİB BÖLGESİNDEKİ GÖZLEM NOKTALARI

Aktürk, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır.”

FIRAT’IN DOĞUSU SON DURUM

Fırat’ın doğusundaki son duruma ilişkin ise şu bilgiler verildi: "“Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye’de “az laf çok iş” prensibiyle hareket ediyoruz.

Yeni dönemde Suriye’de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

MSB'nin haftalık raporunda ise şu bilgilere yer verildi:

2024'TE 97 BİN 356 YASA DIŞI GEÇİŞ ENGELLENDİ

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalandı, 2 bin 16 şahıs ise engellendi.

7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerin alındığı hudutlardan 2024 yılında yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 oldu.

Açıklamada, bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

SURİYE'DE MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bu kapsamda, 13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen Suriye'de, mevcut durum ve gelişmeler yeni yönetim ile iş birliği ve koordinasyon içinde yakından takip ediliyor. Ayrıca, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile Türkiye'nin terörle mücadeleye verdiği önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara da devam ediliyor.

Bakanlığa bağlı birlikler tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınırken, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Açıklamada, "DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye’nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNİ SONLANDIRMASINI BEKLİYORUZ"

​İsrail'in Gazze'deki soykırımına da yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

​Orta Doğu’da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturan İsrail, hukuksuz saldırılarını ve işgallerini sürdürmektedir. İsrail’in bu zamana kadar Gazze’de yaptığı soykırım, Batı Şeria’daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen’e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun; Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır."