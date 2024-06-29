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MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:11

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandı.

MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı - 1. Resim

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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