MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

29 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:11

MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."