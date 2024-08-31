MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 2'si FETÖ'cü

31 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:35

Son dakika | MSB’den Suriye ile normalleşme mesajı! 'Cumhurbaşkanımız diyaloğa hazır'

Son dakika | MSB’den Suriye ile normalleşme mesajı! 'Cumhurbaşkanımız diyaloğa hazır'

Mehmetçik teröristlere kaçakçılara karşı sınırda göz açtırmıyor. Hudut birlikleri yeni bir operasyona imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.

2'Sİ FETÖCÜ ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.