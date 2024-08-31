MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 2'si FETÖ'cü
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:35
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Hudut birliklerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 şahsı yakaladığını duyurdu. Şahısların 2'sinin FETÖ'cü olduğu belirlendi.
Mehmetçik teröristlere kaçakçılara karşı sınırda göz açtırmıyor. Hudut birlikleri yeni bir operasyona imza attı.
Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.
2'Sİ FETÖCÜ ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com