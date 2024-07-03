MSB görüntüleri paylaştı! PKK'lı teröristler şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor

03 Temmuz 2024 12:50 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:08

Terör örgütü mensupları yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Teröristler şimdi de sivillerin canını hiçe sayarak köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor.

MSB'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"