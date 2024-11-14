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'MSB ihalesi İsrailli firmaya verildi' iddiası yalan çıktı! İşin aslı bambaşka

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 14:34 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:53
&#039;MSB ihalesi İsrailli firmaya verildi&#039; iddiası yalan çıktı! İşin aslı bambaşka

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Milli Savunma Bakanlığı'nın eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddiasına yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya kuruluşlarında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Türk firmasını ihaleden dışlayarak İsrailli bir firmayı tercih ettiği" yönündeki iddianın doğru olmadığını belirtti. DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile tüm ürünleri kapsayan ithalat ve ihracat işlemlerini tamamen durdurduğu vurgulandı.

'MSB ihalesi İsrailli firmaya verildi' iddiası yalan çıktı! İşin aslı bambaşka - 1. Resim

SÜREÇ TAMAMLANAMADI

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın F-4 uçakları için ihtiyaç duyulan soğutma sıvısı tedarikine yönelik birçok ihale açılmasına rağmen, teklif gelmediği için sürecin tamamlanamadığı ifade edildi.

Ayrıca, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi" uyarısında bulunularak, yalan haberle ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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