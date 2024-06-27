MSB kaynaklarından 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

27 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Son 2 haftada teröre ağır darbe vurulurken, MSB kaynaklarından 3. Dünya Savaşı ihtimaline dair de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Topyekûn bir savaş riskinin ihtimal dahilinde olduğunu bildiren bakanlık kaynakları, "Bütün planlarımızı yapıyoruz. TSK dinamik bir ordu. Her türlü senaryoya hazırız" açıklamasını yaptı.

SON 2 HAFTADA 89 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Türk askerinin ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini bildiren Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristlere ağır darbe vurulduğunu açıkladı.

Terörle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirten MSB, son iki haftada yürütülen operasyonlarda 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece yıl başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 270'e yükseldi.

PKK'DAN ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Ayrıca teröre karşı kararlılıkla yürütülen mücadele sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Habur'daki sınır karakoluna teslim oldu.

IRAK'IN KUZEYİNDE KİLİT TAMAMEN KAPATILACAK

Pençe-Kilit Harekatı ile elde edilen alan hakimiyetinin operasyonlarla geliştirildiğini kaydeden bakanlık, "Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz" açıklamasını yaptı.

HUDUT KARTALLARI GÖZ AÇTIRMIYOR

Sınır bölgelerinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 kişi yakalandı. 2 bin 581 kişi ise sınırı geçemeden engellendi. Yakalanan şüphelilerden 16'sının terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenenlerin sayısı ise 62 bin 217 oldu.

"TÜRK ORDUSU ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA HAZIR"

Öte yandan bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.”