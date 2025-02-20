MSB kaynaklarından Korgeneral Tevfik Algan hakkında açıklama!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yoğun gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatma soruşturması kapsamında ihraç edilen teğmenlerin ihraç edilmesine karşı oy kullanan Korgeneral Tevfik Algan’ın emeklilik dilekçesi verdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı.” ifadeleri kullanıldı.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMEN

Bakanlık kaynakları, Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği “iptal kararı”na ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat’ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi “Türk toplum yapısına aykırı” sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

GKRY İLE MISIR ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin de şunları kaydetti:

“GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC’nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir.KKTC’nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada’da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.”

HIRVATİSTAN SAVUNMA BAKANI’NIN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Hırvatistan Savunma Bakanı’nın Ankara ziyareti sırasında görüşülen konulara ve Hırvatistan’ın savunma sanayii alanında Türkiye’den bir ürün talebi olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Sayın Bakanımız, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler icra etmiştir. Görüşmelerde; ikili ve askerî ilişkilerin yanı sıra devam eden ve potansiyel savunma sanayii iş birliği konuları, NATO kapsamındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır.”

YENİ SURİYE YÖNETİMİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD/YPG/SDG’NİN GÖRÜŞMELERİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Suriye’de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye’yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir.

Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”

TERÖRLE MÜCADELE

Dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 31, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 408 (Irak 163 / Suriye: 245) terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha hudut karakollarımıza teslim oldu.