MSB kaynakları resmen duyurdu: F-16'da imzalar atıldı

13 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalıştığı sözde seçimlerle ilgili uyarıda bulundu. Seçimin Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olduğunu belirten bakanlık kaynakları, "Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı. F-16'ların tedarikiyle ilgili de açıklama yapan MSB kaynakları, "Sözleşmeler imzalandı, heyetler arasında görüşmeler sürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde son bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana 531'i Irak'ın kuzeyi, 650'si ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 181 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınır güvenliği korumaya yönelik çalışmalar kapsamında ise 210'u son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 kişi yakalandı.

F-16'DA İMZALAR ATILDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den F-16 tedariki ile ilgili, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SÖZDE SEÇİMLERİN İPTALİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili de konuşan bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."