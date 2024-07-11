MSB, 'kilit kapanıyor' diyerek duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda son aşama: Kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklar

11 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:59

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından; ABD'den F-16 tedariki, Pençe Kilit Harekatında gelinen son durum ve Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin açıklama geldi.

F-16 TEDARİKİNDE SON DURUM

ABD'deki NATO zirvesinde Bakan Güler'in gerçekleştirdiği iki temaslarda, F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır”

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAKTIR"

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatında gelinen son duruma ilişkin sorulara ise şu cevabı verdi:

“Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır"

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

“Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO’nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO’nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır"

PKK'YA AĞIR DARBE!

Terörle mücadele ilişkin yapılan açıklamada da; son bir haftada 28, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 632’si Irak’ın, 723’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1.355 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

BEDELLİ ASKERLİK

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir"