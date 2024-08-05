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MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 18:25 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 18:27

Türk ordusu PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine ağır kayıplar vermeye devam ediyor. 'Nefes alamaz' noktaya gelen PKK terör örgütü kayıp üstüne kayıp veriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi! - 1. Resim

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİLİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi! - 2. Resim

TEK TEK SIRALANDI

Açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilerek, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 tane 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 el dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 3 el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 güneş paneli, 1 kamera, 1 drone gövdesi, 1 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi."

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Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
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