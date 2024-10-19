MSB Pençe-Kilit bölgesinden paylaştı: Azim ve kararlılıkla devam ediyoruz

19 Ekim 2024 20:15 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 20:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde sürdürülen arama-tarama ve keşif faaliyetlerine ait görüntüler yayınladı.

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Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde yapılan tarama keşif faaliyetlerinin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak​'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." denildi.