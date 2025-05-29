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 | Baran Aksoy

MSB takipte! Suriye ile SDG arasındaki süreç yakından izleniyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, yeni Suriye Yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki mutabakat sürecinin yakında takip edildiği aktarıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 11:23

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce DEAŞ terör örgütü ile mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir Harekat Merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alındığını hatırlatan MSB kaynakları, "Suriye Yeni Hükümetinden Koordinasyon Biriminin Şam/Suriye'de görev yapması yönünde davet alınmış, Türkiye, Suriye ve Ürdün’den müteşekkil Koordinasyon Birimi 19 Mayıs tarihinde Suriye’de göreve başlamıştır. Biz de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık" ifadelerini kullandı.

"SURİYE İLE SDG ARASINDAKİ SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR"

Yeni Suriye Yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki mutabakat süreci, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatle takip edildiğini belirten MSB kaynakları, "Suriye’de barış ve huzurun tesisi için atılan her türlü olumlu adımı desteklemekle birlikte, bu sürecin şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktayız" değerlendirmelerinde bulundu.

MSB takipte! Suriye ile SDG arasındaki süreç yakından izleniyor

"TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye’de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere Suriye hükümeti ile iş birliği içinde müsaade edilmeyecektir"

TÜRKİYE’NİN AVRUPA GÜVENLİK EYLEM FONUNA (SAFE) DAHİL OLMASI

Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonuna (SAFE) dAhil olması ile ilgili sorular üzerine ise MSB kaynakları şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ukrayna’daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa’nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu kapsamda AB tarafından savunma tedarikine harcanmak üzere üye ülkelere 150 milyar Avroluk fon sağlanmasını öngören SAFE Tüzüğü 27 Mayıs 2025 tarihinde AB Konseyi’nde kabul edilmiştir. SAFE Mekanizması prensip olarak ülkemizin de katılımına açık olmakla birlikte, tüzükte AB üyesi olmayan ülkelere yönelik birçok kısıtlayıcı tedbir yer almaktadır. Ayrıca, maalesef bu süreçte, ülkemiz de dâhil AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma ve güvenlik mimarisi dışında bırakılmasına veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere de şahitlik ettik.

MSB takipte! Suriye ile SDG arasındaki süreç yakından izleniyor

"AVRUPA SAVUNMASINA VE GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, ülkemizin sahip olduğu savunma yetenekleriyle Avrupa savunmasına ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu durum SAFE Tüzüğünün müzakere sürecinde birçok Müttefikimiz tarafından da dile getirilmiştir. Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupalı Müttefiklerimizle SAFE Mekanizması kapsamında veya dışında (özellikle insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, zırhlı araç ve kara platformları, elektronik harp ve radar sistemleri, mühimmat ve roket sistemleri ile deniz sistemleri alanlarındaki gelişmiş yeteneklerimizle) savunma işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir"

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