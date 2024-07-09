MSB terör hedeflerini vururken paylaştı: Hedefler tek tek imha ediliyor
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 18:04 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:09
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatlara ait görüntüler paylaşıldı. Yapılan tank atışının görüntülerine, "Hedefler tek tek imha ediliyor" notu düşüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen tank atışının görüntülerini yayımladı.
"KİLİT KAPANIYOR"
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kilit kapanıyor. Hedefler tek tek imha ediliyor" açıklamasıyla paylaşılan gönderide, tank atışına dair görüntüler bulunuyor.
Kaynak: tgrthaber.com