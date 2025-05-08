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 | Banu İriç

MSB yeni süreçte 'Bölücü terör örgütü' ifadesini kaldırdı iddiası! Tartışılan metne açıklık getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın şehit açıklamalarında artık "bölücü terör örgütü" ifadesine yer verilmediği iddiası sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

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MSB yeni süreçte 'Bölücü terör örgütü' ifadesini kaldırdı iddiası! Tartışılan metne açıklık getirildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 21:00

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Irak’taki son şehitlerle ilgili açıklamasında "bölücü terör örgütü" ifadesinin yer almadığı yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

MSB yeni süreçte 'Bölücü terör örgütü' ifadesini kaldırdı iddiası! Tartışılan metne açıklık getirildi

MSB, "BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ" İFADESİNİ KALDIRDI MI?

Sözcü gazetesinde yer alan ve bazı mecralarda paylaşılan “MSB açıklamasında ilk kez terör ifadesi çıkarıldı” haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili yaptığı açıklamalarda terör örgütlerine yönelik tavrında herhangi bir değişiklik olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Çatışma, taciz ve pusu gibi fiili saldırı durumlarında yapılan açıklamalarda, terör örgütünün ismine açık şekilde yer verilmektedir. Ancak el yapımı patlayıcı (EYP) ya da mayın gibi saldırı türlerinde bu ifadenin daha önceki açıklamalarda da yer almadığı görülmektedir” denildi.

Merkez, söz konusu haberlerle kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayarak, “MSB ve TSK’nın terörle mücadele konusundaki kararlı duruşu değişmemiştir” ifadelerine yer verdi ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

https://x.com/dmmiletisim/status/1920526241041362950

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