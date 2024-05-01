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01 May 2024 10:45 - Güncelleme : 01 May 2024 10:46

MSB'den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
MSB&#039;den &#039;1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü&#039; mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

MSB'den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı - 1. Resim

MSB'DEN MESAJ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milli Savunma Bakanlığı personelimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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