MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

06 Şubat 2025 10:13 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:18

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşların yardımına koştuğu, devletin ve milletin bir ve beraber olduğu, hep birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı vurgulandı.

Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketinde 11 ilde büyük yıkım yaşanırken 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. MSB'nin sosyal medya hesabından da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım yapıldı. "DEPREMİN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE VATANDAŞLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ" MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu. Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması, sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevi canla başla çalışarak yerine getirdi. Bugün ise devletimiz verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa etti. O zor günlerin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz."

Paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin videoya da yer verildi. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremi mesajı! Saat 04.17'de paylaştı 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı