MSB'den Irak ve Suriye'de operasyon! PKK'lı teröristler öldürüldü

06 Kasım 2024 13:50 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:01

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, terör hedeflerini havadan ve karadan vurarak etkisiz hale getiriyor.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."