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 | Özge Sönmez

MSB'den şehit düşen 2 askerimizle ilgili açıklama: Otopsi raporu çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 askerin rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği, muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada otopsi raporuna göre askerlerin ölüm nedenleri de açıklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 10:40

'da yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 askerden ikisi kurtarılamayarak şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan elim olayın ardından açıklama yaptı. Bakanlık, askerlerin ilk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

MSB'den şehit düşen 2 askerimizle ilgili açıklama: Otopsi raporu çıktı

ŞEHİTLERİN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

MSB'den şehit düşen 2 askerimizle ilgili açıklama: Otopsi raporu çıktı

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

MSB'den şehit düşen 2 askerimizle ilgili açıklama: Otopsi raporu çıktı
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ETİKETLER
#iskenderun
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#şehitler
#Askerlik Eğitimi
#Dehidratasyon
#Organ Yetmezliği
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