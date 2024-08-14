MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı: Parola 'Ayşe Tatile Çıksın'

14 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:26

'Hawala' yöntemi ile kara para aklayan çeteye şok baskın! 2 milyon 336 bin dolar ve külçe altınlar ele geçirildi

'Hawala' yöntemi ile kara para aklayan çeteye şok baskın! 2 milyon 336 bin dolar ve külçe altınlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 14 Ağustos 1974'te başlatılan ikinci harekata ilişkin bir paylaşım yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Türkü'ne yönelik zulme son vermek isteyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı'na başladığı ve Mehmetçiğin, Rum terör örgütü EOKA'ya karşı kahramanca mücadele ettiği belirtildi.

PAROLA: "AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"25 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 1'inci ve 2'nci Cenevre Konferansı'nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumu üzerine 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, tekrar harekete geçti.

14 Ağustos 1974'te 4 numaralı Zafer Harekat Planı yürürlüğe konularak 2'nci Barış Harekatı'na başlandı. Harekatın 50'nci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."