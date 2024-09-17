MSB'den özel klip: Sessiz ve derinde! 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde…
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:08
MSB, Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel bir klip paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video için, “Denizaltı Filosu Komutanlığı sessiz ve derinde… 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde…” notu düşüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde olan Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel klip hazırladı.
“SESSİZ VE DERİNDE”
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "sessiz ve derinde" başlığıyla paylaşılan klipte, Türk donanmasının envanterinde bulunan denizaltının faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.
TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİNE YER VERİLDİ
Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel olarak hazırlanan yaklaşık üç buçuk dakikalık klipte, Denizaltı Filosu Marşı eşliğiyle tatbikat görüntüleri de yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu kadar uzun süre hizmet etmiş olmaları gerçekten saygılarımla karışık heyecan verici. Askeri gücümüzün göstergesi bu denizin derinliklerinde de bulunması güzel