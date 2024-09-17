MSB'den özel klip: Sessiz ve derinde! 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde…

17 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:08

MSB, Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel bir klip paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video için, “Denizaltı Filosu Komutanlığı sessiz ve derinde… 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde…” notu düşüldü.