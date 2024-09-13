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MSB'den Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:39
MSB&#039;den Sakarya Zaferi&#039;nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nden Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Türk ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" parolasıyla düşmanın üzerine adeta fırtına olup koptuğu belirtilerek, "Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi."

MSB'den Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım - 1. Resim

Cennet vatanımızı işgale kalkışan düşmana geçit vermeyen başta Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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