MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması

18 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:47

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kamuoyunda tartışmalara yol açan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürk ile hiçbir sorunu olamayacağını vurgulayan MSB kaynakları, "Disiplinsizliğin hiçbir 'ama'sı olamaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri 'alternatif yemin' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde slogan atmaları tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bazı istismarcılar kılıç çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Bunlarla ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" diyerek tartışmaların seyrini değiştiren açıklamalarda bulunmuş ve kılıçlı yemin töreni ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

2 TEĞMENİN DAHA İHRACI İSTENİYOR

CHP, kılıçlı yemin töreni soruşturmasında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun yanı sıra 2 teğmenin daha ihracının istendiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'ın da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu​'na sevk edildiğini bildirdi.

MSB​ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Kamuoyunda tartışmalara neden olan kılıçlı yemin törenine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Teğmenlere yönelik soruşturmanın okunan metnin içeriğiyle ve atılan sloganla ilgili olmadığını vurgulan MSB kaynakları, "Disiplinsizliğin hiçbir 'ama'sı olmaz. Yüksek Disiplin Kurulu'na 10’un altında isim gönderildi. Bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekili de disipline sevk edilenler arasında" mesajını paylaştı.

Yemine ve slogana iştirak edenlerin ihraç edilmeyeceğini belirten bakanlık kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler bu işin planlayıcıları olanlar. Süreç yılbaşına kadar sonuçlanacak" açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamayacağını vurgulayan MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" dedi.

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