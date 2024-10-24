MSB'den terörsitlere gözdağı! F-16'lar 'fil yürüyüşü' yaptı: Daima hazır

24 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:24

Dün Ankara Kahramnkazan'da teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. F-16'ların 'fil yürüyüşü' yaptığı video paylaşımına, "Daima Hazır!" notu düşüldü.

Ankara​'da bulunan TUSAŞ​ tesislerine dün teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Düzenlenen hain saldırıda 5 kişi şehit​ olurken 22 vatandaşımız da yaralandı. Tüm Türkiye ortak kararlılıkla terör saldırısını kınarken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Daima Hazır" yazısı eklendi.

'FİL YÜRÜYÜŞÜ' NE ANLAMA GELİYOR?

Videoda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının "fil düzeni" olarak bilinen askeri manevra sırasında çekilen görüntüleri paylaşıldı. "Fil düzeni" bir askeri terim olup, olası bir tehdit anında uçakların tam donanımlı olarak seri bir şekilde kalkışa hazır bulunduğu anlamına gelir.