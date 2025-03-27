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 | Bengül Arıca

MSB'den Yunan askerlerinin skandal sloganlarıyla ilgili açıklama! 'TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremeyeceksiniz'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik skandal sloganlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları "Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.” ifadeleri kullanıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 12:26

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma konusunda kararlılığın vurgulandığı açıklamada son 1 haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 537 olduğu belirtildi. Gündeme dair de değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik skandal sloganlarıyla ilgili "Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.” ifadeleri kullanıldı.

SURİYE’DEKİ SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine “9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye’de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.” açıklamasını yaptı.

YUNAN ASKERLERİNİN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE SLOGANLARI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
“Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.”

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CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:
“Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”

TAHIL KORİDORU’NUN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru’nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
“Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

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SON 1 HAFTADA 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgulayıp şu ifadeleri kullandı;

"PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla;
- Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirilmiş,
- Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 olmuştur.
Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur.
Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. "



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#milli savunma bakanlığı (msb)
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