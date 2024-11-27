MSB'den Zap paylaşımı: Mehmetçik'in pençesi terör inlerinde!

27 Kasım 2024 18:01 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:08

Güvenlik güçleri PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı. Paylaşımda, Mehmetçiğin bölgede havadan ve karadan devam eden operasyon görüntülerine ilişkin video da yer aldı...

İngiltere PKK ile bağlantılı 6 kişiyi tutukladı: 'Türk ve Kürt grupları korumak için...'

İngiltere PKK ile bağlantılı 6 kişiyi tutukladı: 'Türk ve Kürt grupları korumak için...'

Türk ordusu terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruyor. Bitme noktasına gelen örgüt, kaynağında yok ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak​'ın kuzeyinde "kilidi kapatan" Mehmetçiğin, Zap​ bölgesindeki operasyonlarına ilişkin görüntü paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

KARARLILIK VURGUSU

Paylaşımda, Mehmetçiğin bölgede havadan ve karadan devam eden operasyon​ görüntülerine ilişkin video da yer aldı.

Bir Mehmetçiğin, "Atalarımızın bizlere emaneti cennet vatanı korumak ve her türlü terör tehdidini engellemek maksadıyla zorlu hava şartlarında görev yapmaktayız" sözleriyle başlayan videoda, " Devletimizin ve milletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlar ile terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız. Operasyonlarımız öngörülemez, alışılmadık ve süratli bir şekilde devam edecektir. " ifadelerine yer verildi.

14'E YÜKSELDİ

Gün içinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha öldürülmüştü. Bugün öldürülen terörist sayısı son operasyonla birlikte 14'e yükseldi.