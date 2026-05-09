MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir açıklandı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Askeri eğitim alarak kariyerine yön vermek isteyen adaylar, haftalardır süren bekleyiş sonrası “MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamlayan binlerce genç için taban puanlar ve mülakat tarihleri büyük önem taşıyor.
MSÜ tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz paylaşılmadı. Ancak Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da tamamlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından tercih sonuçları 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı’nın resmî personel temin adresi olan MSB Personel Temin Sistemi
üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlar açıklandığında adaylara posta yoluyla herhangi bir bildirim gönderilmeyecek; bu nedenle resmî internet sitesinin düzenli biçimde takip edilmesi önem taşıyor.