Muayene gelen doktor meslektaşıyla kavga etti 

30 Nisan 2024 21:31 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:33

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Üroloji bölümünde meydana gelen bir olayda, kimliği gizli tutulan bir doktor ile Dr. Uğur Semiz arasında muayene sırasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İki doktor da birbirlerine karşı hukuki işlem başlatma kararı aldı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız" diye konuştu.

"DOKTORUMUZ SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

Giresun Tabip Odası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan hekimlerinden Dr. Uğur Semiz bugün saat 15.30 sularında görevi başında iken bir hastası tarafından darp edilmiştir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

"TÜM HUKUKSAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

İsmini açıklamak istemeyen doktor ise, "Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım" dedi.