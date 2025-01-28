Mucize kurtuluş! İki araca çarptı, burnu bile kanamadı

28 Ocak 2025 05:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 04:30

Çorum'da iki araca çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da Buhara 27. Sokak'tan İlhan Gürel Caddesi'nin karşısına geçmek isteyen H.B.U. idaresindeki otomobile çarpan M.G. yönetimindeki otomobil, savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Daha sonra yoldan çıkan otomobil, boş arazide durabildi. iki araca çarpan otomobilin sürücüsü ve çarptığı otomobilde bulunan vatandaşlar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, diğer otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, sürüklenmeye başlıyor.