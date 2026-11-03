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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:52

Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

Bursa Nilüfer’de bir müdürün iban oyunu çok geçmeden bozuldu. Bir alışveriş merkezindeki restoranın müdürü, manav tedarikçisinin IBAN numarası yerine kendi banka hesap bilgilerini şirkete verdi. Tedarikçinin parasını alamadığını bildirmesi üzerine gerçekler ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:52

’da bir müdürün akılalmaz iban oyununu bozdu. Bir alışveriş merkezinin restoranı için tutulan manav tedarikçisi, parasının yatırılmadığını dile getirince müdürünün tedarikçi yerine kendi iban numarasını şirkete verdiği ortaya çıktı.  
 

HABERİN ÖZETİ

Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da bir restoran müdürü, tedarikçi manavın parasını kendi hesabına yatırttığı gerekçesiyle tazminatsız kovulmasının ardından açtığı davada mahkeme tarafından haklı bulundu.
Restoran müdürü, alışveriş merkezindeki bir restoran için tutulan manav tedarikçisinin parasını kendi iban numarasına yatırttığı iddiasıyla işten çıkarıldı.
Müdür, işten çıkarılma sebebinin haksız olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu ve muhasebe hatasını da belirtti.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), müdürün tedarikçi yerine kendi iban numarasını bildirmesinin işverene karşı doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı olduğunu belirterek feshi haklı buldu ve yerel mahkeme kararını bozdu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

TAZMİNATSIZ KOVULDU

Aradan geçen zamana rağmen alacağını tahsil edemeyen manav tedarikçisi, restoran merkezini aradı. Paranın yattığını belirten finans sorumlusu paranın tedarikçi değil restoran müdürünün hesabına yatırıldığını tespit etti. müdürü anında tazminatsız kovdu.

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Bursa 8. İş Mahkemesi'nde soluğu alan müdür, 4 sene çalıştığı şirketten iş akdinin işverence haklı ve geçerli bir neden olmaksızın ve yasal sürelere uyulmaksızın feshedildiğini öne sürdü. Fesih gerekçesinde, tedarikçinin iban numarası yerine kendi iban bilgisini şirkete ilettiği, bu davranışı ile tedarikçi yerine davacıya ödeme yapıldığı ve bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olduğu belirtilerek iş akdinin feshedildiğini anlattı.

Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

SUÇU MUHASEBEYE ATTI

Feshin haksız ve geçersiz olduğunu, sorumlusu olduğu şubede tedarikçi değişimine gidildiğini, işverenin yeni tedarikçinin iban bilgisini istediğini, yeni tedarikçinin ismi, e-postası ve telefon numarasını doğru olarak bildirmesine rağmen, yoğunluktan dolayı tedarikçi yerine sehven kendi iban bilgisini gönderdiğini dile getirdi. Özverili ve başarılı bir çalışan olduğunu, işverence feshin son çare olması ve ölçülülük ilkesine aykırı davranıldığını, ayrıca eşit davranma ilkesine de aykırı hareket edildiğini, olayda işverenin muhasebesinin de hatasının bulunduğunu ifade etti. Yeni tedarikçinin isim ve ünvanı bilinmesine rağmen, davacının adının bulunduğu iban numarasına ödeme yapılmasında gereken isim kontrolünü yapmayan muhasebenin de hatasının bulunduğunu, olay sonrası sadece kendisinin iş akdinin feshedildiğini, beyanla işe iade, 8 aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı ve 4 aylık brüt ücret tutarında boşta geçen süre ücret talebinde bulundu.

Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

DAVALI ŞİRKET AVUKATI TESPİTLERİNİ DİLE GETİRDİ

Davalı şirket avukatı ise davacının restoran yöneticisi olarak çalıştığını, iş akdinin işverence haklı sebeple tazminatsız ve derhal feshedildiğini belirtti. Davacının satın alma departmanına tedarikçi firma değişiklik talebinde bulunduğunu, el yazısı ile yeni tedarikçiye dair hazırlanmış imzalı ve kaşeli evrak ile iban numarası paylaşıldığını, sistem tanımlaması yapıldıktan sonra 15 bin liranın davacının kendi hesabına yatırılmasını sağladığının tespit edildiğini iddia etti.
Davacının savunmasının alındığını, savunma hukuken yeterli ve inandırıcı bulunmadığından, iş akdinin feshedildiğini kaydetti.
 

Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

BAM DOSYAYI İNCELEDİ

Dosyayı detaylı şekilde değerlendiren BAM, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının tedarikçi yerine kendi iban numarasını ilgili belgeye iliştirmesindeki gayenin; davalı işverence tedarikçiye yapılması gereken ödemelerin davacının hesabına geçmesini sağlamak olduğuna dikkat çekildi.

Müdür, tedarikçinin parasını kendi hesabına aktarttı, suçu muhasebeye attı! Bursa'da akılalmaz IBAN oyunu

BAM’DAN EMSAL KARAR

Son sözü söyleyen BAM kararda, "Bu durumda davalı işvereninin tedarikçi 3. kişiler nezdinde güvenilirliğinin tartışmalı hale geleceği sabit olup bu işlem sonucu davacının tedarikçiye gönderilen parayı geçici bir sürede kullanma durumu olacaktır. Davacının bu eylemlerinin işverene karşı doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırılık teşkil ettiği tereddütsüz olup fesih 4857 sayılı yasanın 25/II-e md sine uygun olup mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun düşmeyecek gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Davalı tarafın istinaf başvurusunun kabulü ile Bursa 8. İş Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın, feshin haklı nedene dayanması nedeniyle reddine karar verilmiştir" denildi.
 

ETİKETLER
#bursa
#mahkeme
#restoran
#işveren
#Tedarikçi
#Gündem
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