Müge Anlı'da dehşete düşüren Nezaket Kışı cinayeti! Gizli tanık her şeyi itiraf etti: 'Asit kuyusuna attılar'

07 Ocak 2025 12:36 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:12

Müge Anlı'ya katılan Habibe, Sebile ve Nebile kardeşler anneleri Nezaket Uyur'un cinayetini 20 yıl sonra gün yüzüne çıkardı. Senelerdir annelerine ne olduğunu merak eden 3 kız kardeş sayesinde başka bir cinayet daha ortaya çıktı. Olayda adı geçen kişilerin Nezaket Kışı cinayetiyle de ilgisi olduğu öne sürüldü. Canlı yayında konuşulanlar ise adeta kan dondurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler babaları tarafından öldürüldüğünü düşündükleri anneleri Nezaket Uyur'a ne olduğunu öğrenmek istedi. Programda tüm bildiklerini ve gördüklerini anlatan 3 kız kardeşin iddiaları baba Yusuf Uyur ve amcalar tarafından yalanlansa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yayına katılan gizli tanık Nezaket Uyur’un baba Yusuf ve amcalar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Amca Adem ile Nezaket'in ilişkisi olduğunu öğrenen Yusuf'un intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini belirtti.

BAŞKA BİR CİNAYET DAHA

6 bin lira vererek Nezaket'i Nihat Ö.’ye öldürttüklerini itiraf eden caniler, cesedi Hüseyin K. ile birlikte ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirtti. Bu cinayetin aynı dönemde kayıplara karışan Nezaket Kışı isimli kişinin öldürülmesiyle ilgili olduğu da ortaya çıktı. Nezaket Uyur'un kaybolduğu tarihte Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia edildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR

Nezaket Uyur cinayetinde olduğu gibi 'namus' meselelerinden Kışı'nın ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Canlı yayında, o dönem sevgilisiyle ilişki yaşadığı için teyzesinin oğlu ile evlendirildiği belirtildi. Adil isimli kuzeni tarafından götürülen Nezaket Kışı'dan bir daha haber alınamadı. Nezaket Uyur'un eşi Yusuf'un da bu cinayete ilişkin bilgi sahibi olduğu söylendi.

"NEZAKET'İ ASİT KUYUSUNA ATTILAR"

Yayına katılan gizli tanık ise anlattıklarıyla dehşete düşürdü. Nezaket'in öldürüldüğünü söyleyen gizli tanık, ''Nezaket'i asit kuyusuna attıklarını söylediler'' dedi. Bu sözlerden sonra stüdyo adeta buz kesti.