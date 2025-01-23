Müge Anlı'ya ölüm büyüsü yapmıştı! Canlı yayında şoke eden anlar: Elindeki şeyi koltuğa sıkıştırdı

23 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:55

Müge Anlı'da yaşanan üfürükçü vakası gündeme oturdu. Kendisine gelen insanları kandırarak para alan Gönül Derman Aytimur canlı yayında gözaltına alınırken programa katılan kadının stüdyodaki koltuğa bir şeyler sıkıştırdığı görüldü.

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Almanya’dan Türkiye’ye kaçan eşlerini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Emin ve Resul Gaygısız kardeşler anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Eşleri Emine ve Hülya kardeşlerin üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un etkisinde kaldıklarını söyleyen Gaygısız kardeşler akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı.

MÜGE ANLI ÇILDIRDI

Müge Anlı, yayına bağlanan Emine'nin açıklamaları karşısında çileden çıktı. Müge Anlı, "Kusura bakmayın arkadaşlar tıbbi bir şey söylüyorum: sen üfürükçünün aklıyla eltine büyü yaptırıp "İdrarını bağlayıp ağzından yaptıracağım" mesajına kahkaha atıyorsun.

ELİNDEKİ ŞEYİ KOLTUĞA SIKIŞTIRDI

Müge Anlı’yı çileden çıkaran üfürükçü Gönül gözaltına alınırken stüdyoda bulunan Hülya isimli kadının elindeki şeyi koltuğa sıkıştırdığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.