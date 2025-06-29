Akdeniz'de art arda deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sabaha karşı ise Kıbrıs açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nden sonra Akdeniz'de de peş peşe deprem oldu. AFAD ve Kandilli depremlere ilişkin verileri paylaştı.

İLK DEPREM 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 04.37'de meydana gelen depremin derinliği 42,2 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1939139396596314119

AFAD'ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli, derinliğini ise 63,5 kilometre olarak bildirdi.

AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'de sabaha karşı bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 05.49'da meydana gelen depremin 4,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Merkez üssü Kıbrıs açıkları olan depremin 77,9 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.