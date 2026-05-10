Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiği Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ Muğla Bodrum açıklarında deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 23.29'da kaydedildi. AFAD'a göre sarsıntının derinliği 41.2 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 153.3 kilometre olarak bildirdi. Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Ege Denizi olarak belirtti. Muğla ve çevre illerden olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

Saat 23.29'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. AFAD'ın aktardığı verilerde sarsıntının derinliği ise 41.2 kilometre olarak bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2053578482999840862

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin de verilerini paylaştığı depremin derinliği rasathane tarafından 153.3 kilometre olarak ölçüldü.

Rasathane, sarsıntının merkez üssü olarak sadece Ege Denizi'ni işaret ederken Muğla ve çevre illerimizden herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

