Muğla Bodrum açıklarında deprem

Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiği Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.
Saat 23.29'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. AFAD'ın aktardığı verilerde sarsıntının derinliği ise 41.2 kilometre olarak bildirildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2053578482999840862
Kandilli Rasathanesi'nin de verilerini paylaştığı depremin derinliği rasathane tarafından 153.3 kilometre olarak ölçüldü.
Rasathane, sarsıntının merkez üssü olarak sadece Ege Denizi'ni işaret ederken Muğla ve çevre illerimizden herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.
