Muğla deprem ile sallandı! Kandilli ilk verileri açıkladı

30 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:42

Son dakika haberi: Muğla'da 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 4,4 km altında gerçekleştiği kaydedildi.

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Muğla​'da 3,1 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Deprem yerin 4,4 km altında gerçekleştiği aktarılırken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

ÇAKMAK-(MUĞLA) 30.10.2024, 09:03:02 TSİ Büyüklük: 3.1 Derinlik: 4.4 km