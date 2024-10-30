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Muğla deprem ile sallandı! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:42
Muğla deprem ile sallandı! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Muğla'da 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 4,4 km altında gerçekleştiği kaydedildi.

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Muğla​'da 3,1 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Deprem yerin 4,4 km altında gerçekleştiği aktarılırken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

  1. ÇAKMAK-(MUĞLA)
  2. 30.10.2024, 09:03:02 TSİ
  3. Büyüklük: 3.1
  4. Derinlik: 4.4 km

Sıkça Sorulan Sorular

Muğla birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan iller ise şu şekilde; İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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Kaynak: tgrthaber.com
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