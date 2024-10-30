Muğla deprem ile sallandı! Kandilli ilk verileri açıkladı
Son dakika haberi: Muğla'da 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 4,4 km altında gerçekleştiği kaydedildi.
Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Muğla'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 4,4 km altında gerçekleştiği aktarılırken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
- ÇAKMAK-(MUĞLA)
- 30.10.2024, 09:03:02 TSİ
- Büyüklük: 3.1
- Derinlik: 4.4 km
Muğla birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan iller ise şu şekilde; İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.