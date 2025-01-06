Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

06 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:31

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

El Salvador 6,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Sarsıntı heyelana neden oldu

El Salvador 6,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Sarsıntı heyelana neden oldu

Son dakika haberine göre Muğla​ öğle saatlerinde depremle sarsıldı. Bodrum​ ilçesi açıklarında deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin açıklama yaptı.

AFAD​'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Ege Denizi​'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 11.46'da 3,5 büyüklüğünde deprem​ olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 41,37 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, derinliğini ise 142,1 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.