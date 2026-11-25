Muğla'da 25, 26 ve 27 Kasım 2026 tarihlerine ilişkin planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Kentin farklı noktalarında yürütülecek şebeke yatırım, bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında elektrik hizmetine ara verilecek. Marmaris, Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerindeki çalışma takviminde çok sayıda mahalle, cadde ve sokak yer alıyor. Çalışmaların bir bölümü sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona ererken bazı bölgelerde daha kısa süreli uygulamalar da gerçekleştirilecek. Özellikle aynı ilçede farklı mahalleleri kapsayan çalışmaların ayrı saatlerde planlanması nedeniyle vatandaşların kendi adreslerine ilişkin tarih ve saat bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor. 25-26-27 Kasım Muğla elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 KASIM 2026

MARMARİS

25 Kasım 2026

09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Selimiye Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden Armutcuk Sokak, Bük Küme Evleri, Buruncuk Sokak, Gemecit Sokak, Hanımpınar Sokak, Mezarlık İçi Yolu ve Sığliman Sokak etkilenecek.

26 Kasım 2026

10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Söğüt Mahallesi'nde Kaygıseki Sokak ve Kaygıseki Söğüt Küme Evleri, Taşlıca Mahallesi'nde ise Taşlıca Merkez Küme Evleri ve Taşlıca Merkez Sokak kesintiden etkilenecek.

27 Kasım 2026

09.00 ile 14.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çıldır Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden 121, 140, 142, 146 ve 155. sokaklar, Acı İncir Parkı İçi Yolu, Çıldır 109. Sokak, Çıldır 113. Sokak, Hasan Işık Caddesi ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi etkilenecek.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Söğüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden Kızılyer Sokak etkilenecek.

28 Kasım 2026

09.00 ile 13.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Adaköy ve Sarıana mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Adaköy Mahallesi'nde 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3, 4, 5 ve 7. sokaklar, Adaköy 9, 10 ve 11. sokaklar ile Marmaris Adaköy Yolu Caddesi kesintiden etkilenecek. Sarıana Mahallesi'nde ise Marmaris Deniz Büro Amirliği İçi Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00 ile 15.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemeraltı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden 100, 103/1, 111, 123, 125 ve 94. sokaklar, Abdi Karataban Sokak, Kemeraltı 104, 112, 84, 86 ve 91. sokaklar ile Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi etkilenecek.

MENTEŞE

25 Kasım 2026

09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Camikebir, Müştakbey ve Şeyh mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Camikebir Mahallesi'nde Dere Sokak, Hacıabdi Sokak, Karahisar Sokak, Kurtuluş Çıkmazı 2 ve 3. sokaklar, Kurtuluş Sokak, Yusufefendi Çıkmazı 2. Sokak ve Yusufefendi Sokak kesintiden etkilenecek. Müştakbey Mahallesi'nde Belediye Sokak, Dibektaşı Sokak, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi ve Şeyh Cami Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak. Şeyh Mahallesi'nde ise Hacıabdi Sokak, İskender Çıkmazı Sokak, Mescid Çıkmazı Sokak, Mescid Sokak, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi ve Şeyh Cami Sokak etkilenecek.

09.30 ile 15.30 saatleri arasında 3. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Emirbeyazıt, Kötekli ve Muslihittin mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Emirbeyazıt Mahallesi'nde Çevre Yolu Bulvarı, Kötekli Mahallesi'nde 200, 201, 204, 206 ve 209. sokaklar, 50. Cadde, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ve 65. sokaklar, 54 ve 56. caddeler ile TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu İçi Yolu kesintiden etkilenecek. Muslihittin Mahallesi de planlı kesinti kapsamında yer alacak.

13.00 ile 17.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Camikebir, Hacırüstem, Karşıyaka, Müştakbey, Orta ve Şeyh mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Camikebir Mahallesi'nde Emirsait Sokak, Hacıabdi Sokak, Karahisar Sokak, Kurtuluş Sokak ve Şahidi Sokak etkilenecek. Hacırüstem Mahallesi'nde Emirsait Çıkmazı 3. Sokak, Hisar Sokak ve Topaltı Sokak kesintiden etkilenecek. Karşıyaka Mahallesi'nde Karamuğla Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Müştakbey Mahallesi'nde Çınarlı Sokak, Dibektaşı Sokak, Embekirler Sokak, Emirsait Sokak, Hisar Çıkmazı 1 ve 2. sokaklar, Hisar Sokak, Mescid Sokak, Nisan 20. Sokak, Saburhane Sokak, Şemsi Ana Sokak, Topaltı Sokak ve Yayla Sokak ile Yokuş Sokak kesintiden etkilenecek. Orta Mahallesi'nde Bahçe Sokak, Çınarlı Sokak, Hisar Sokak, Karapınar Sokak, Saburhane Çıkmazı Sokak, Saburhane Sokak ve Şemsi Ana Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak. Şeyh Mahallesi'nde ise Dibektaşı Sokak, Kurtuluş Sokak, Mescid Çıkmazı Sokak ve Mescid Sokak kesintiden etkilenecek.

26 Kasım 2026

09.00 ile 13.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Orhaniye Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden Devrim 1. Sokak, Hastane Caddesi, Hürriyet 1. Sokak, İsmet Çatak Caddesi, Meram Sokak, Muğla Anadolu İmam Hatip Lisesi İçi Yolu, Muğla İl Devlet Hastanesi, Muğla Müftülük İçi Yolu, Pazar Caddesi, Sağlık 2. Sokak ve Ülker Sokak etkilenecek.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Kötekli ve Orhaniye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Kötekli Mahallesi'nde Denizli Muğla Yolu, Orhaniye Mahallesi'nde ise Bağlar Mevkii Küme Evleri ve Denizli Muğla Yolu kesintiden etkilenecek.

14.00 ile 17.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Orhaniye Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden Akasya Sokak, Hastane Caddesi, Kıbrıs Sokak, Ortanca Sokak, Papatya 1. Sokak, Yasemin Sokak, Zambak Sokak ve Zihniderin Caddesi etkilenecek.

14.20 ile 18.20 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Doğan ve Yenice mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Doğan Mahallesi'nde ve Yenice Mahallesi'nde Taşlı 1. Küme Evleri kesintiden etkilenecek.

27 Kasım 2026

09.00 ile 13.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Orhaniye Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 14 Nolu Sokak, 8 Nolu Sokak, Durmuş Palaska Sokak, Filiz Sokak, Haluk Özsoy Caddesi ve Sebahattin Kayar Sokak etkilenecek.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Algı, Kuyucak ve Yerkesik mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Algı Mahallesi'nde Algı Küme Evleri, Kuyucak Mahallesi'nde Köyiçi 19. Küme Evleri, Küçük Kuyucak Küme Evleri, Kuyucak 43 Nolu Yol, Kuyucak Sokak ve Obrukalan Küme Evleri kesintiden etkilenecek. Yerkesik Mahallesi'nde ise Akasya Sokak, Göçenler Küme Evleri, Hürriyet 2. Sokak ve Karaaliler Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

14.00 ile 17.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Orhaniye Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden 13, 14 ve 20 Nolu sokaklar, Arif Can Sokak, Bülent Önuçan Sokak, Durmuş Palaska Sokak, Haydar Giray Sokak, İzzet Çolakoğlu Sokak, Mehmet Kaya Sokak, Mehmet Yalın Sokak, Selahattin Baba Sokak, Şerafettin Turhan Sokak ve Süleyman Bilgitekin Sokak etkilenecek.

28 Kasım 2026

09.00 ile 13.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Emirbeyazıt, Karamehmet ve Muslihittin mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Emirbeyazıt Mahallesi'nde Üçler Çıkmazı ve Üçler Sokak kesintiden etkilenecek. Karamehmet Mahallesi'nde Aydın Sokak, Çatallar Sokak, Dağlılar Sokak, Dicle Sokak, Dikmen Sokak, Emek 1. Sokak, İpek Sokak, Karamehmet Sokak, Kızıldağ Sokak, Samur Sokak, Sekibaşı Caddesi, Sekibaşı Çıkmazı 1. Sokak, Taşçılar Sokak ve Tütüncüler Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Muslihittin Mahallesi'nde ise Akyol Sokak, Camcı Çıkmazı Sokak, Camcı Sokak, Cami Sokak, Çiftçiler Sokak, Enver Kermen Sokak, Geçit Sokak, İmeciler Çıkmazı, İmeciler Sokak, Köprü Sokak, Mehmet Ballı Sokak, Meydan Sokak, Recai Güreli Caddesi, Sekibaşı 3. Çıkmazı, Sekibaşı Caddesi ve Üçler Sokak kesintiden etkilenecek.

14.00 ile 17.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Karamehmet ve Kiramettin mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Karamehmet Mahallesi'nde Çatallar Sokak, Fırat Sokak, Gedik Sokak, Karamehmet Sokak, Kızıldağ Sokak, Savran Sokak, Sekibaşı Caddesi, Sekibaşı Çıkmazı 1. Sokak, Taşçılar Sokak ve Topallar Sokak etkilenecek. Kiramettin Mahallesi'nde ise Çeşme Sokak, Karamehmet Çıkmazı, Karamehmet Sokak, Kaya Altı Sokak ve Şarlak Çıkmazı'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

30 Kasım 2026

09.00 ile 15.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Algı, Kuyucak ve Yerkesik mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Algı Mahallesi'nde Algı Küme Evleri, Kuyucak Mahallesi'nde Köyiçi 19. Küme Evleri, Küçük Kuyucak Küme Evleri, Kuyucak 43 Nolu Yol, Kuyucak Sokak ve Obrukalan Küme Evleri kesintiden etkilenecek. Yerkesik Mahallesi'nde ise Akasya Sokak, Göçenler Küme Evleri, Hürriyet 2. Sokak ve Karaaliler Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

1 Aralık 2026

09.00 ile 15.00 saatleri arasında 1. ve 2. seviye şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Yeniköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden 428, 436, 448, 452, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 470, 472, 473, 477, 479, 483, 516, 521, 529, 531, 533, 535, 539, 541, 543, 545 ve 547. sokaklar, Köyaltı Mevkii Küme Evleri, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi İçi Yolu ve Sıtkı Koçman Caddesi etkilenecek.

14.20 ile 18.20 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Doğan, Gülağzı, Yenice ve Yerkesik mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Doğan Mahallesi'nde Köyiçi 13. Küme Evleri, Köyiçi Sokak ve Ula Yolu, Gülağzı Mahallesi'nde Kolçak Sokak ve Ula Yolu, Yenice Mahallesi'nde Yenice Sokak, Yerkesik Mahallesi'nde ise Akasya Sokak kesintiden etkilenecek.

FETHİYE

25 Kasım 2026

09.00 ile 15.00 saatleri arasında AG hatta ağaç kesimi ve koridor açma çalışmaları nedeniyle Ölüdeniz Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 194, 201, 203, 222, 349, 350, 352, 353 ve 354. sokaklar, Başovacık Caddesi, Gızılen Caddesi ve Likya Caddesi etkilenecek.

10.00 ile 13.00 saatleri arasında üçüncü şahıs veya kurum talebiyle yapılacak planlı çalışma nedeniyle Karagedik Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden 1480, 1491, 1492, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1511, 1543, 1545 ve 1547. sokaklar etkilenecek. Yeni Mahallesi de kesinti kapsamında bulunuyor.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Karacaören Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden Armutalan Sokak ve Karacaören Merkez Sokak etkilenecek.

11.00 ile 15.00 saatleri arasında AG hatta ağaç kesimi ve koridor açma çalışmaları nedeniyle Ölüdeniz Mahallesi'nde ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 163, 179, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 272 ve 273. sokaklar, Gızelen Caddesi, Gızılen Caddesi, İmar Ağartan Caddesi, İncircik Caddesi, İncirlik Sokak ve Ocak Köy Caddesi etkilenecek.

26 Kasım 2026

09.00 ile 16.00 saatleri arasında AG hatta ağaç kesimi ve koridor açma çalışmaları nedeniyle Foça ve Karagedik mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Foça Mahallesi'nde 1030, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1085, 1095, 1100, 1102, 1103, 1104 ve 1116. sokaklar ile Cahit Beğenç Bulvarı, Cevdet Oskay Caddesi ve Köçek Mustafa Caddesi kesintiden etkilenecek. Karagedik Mahallesi'nde ise 1030, 1071, 1104, 1106, 1108, 1112, 1112/1, 1114, 1116, 1425 ve 1427. sokaklar ile Cahit Beğenç Bulvarı ve Köçek Mustafa Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

10.00 ile 15.00 saatleri arasında üçüncü şahıs veya kurum talebiyle yapılacak planlı çalışma nedeniyle İncirköy, Kızılbel, Koruköy, Nif, Söğütlü ve Yeşilüzümlü mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İncirköy Mahallesi'nde 1, 2 ve 3 Nolu sokaklar, 1 ve 2 Nolu Taşyaka sokaklar, Cahit Beğenç Caddesi, Çameli Fethiye Yolu, Cumhuriyet Caddesi, İncirköy, Kemer Caddesi 1. Sokak, Merkez Yayla Koru Sokak, Ortakuyu Caddesi, Ova Küme Evleri ve Sahil Koru Köyü Yolu kesintiden etkilenecek. Kızılbel Mahallesi'nde Kızılbel Merkez Sokak'ta, Koruköy Mahallesi'nde ise Aşşağı Buzağı Otu Sokak, Gedikağzı, Karacasu Sokak, Köklüce Sokak, Koru, Kozağacı Kocaosman Çukuru, Merkez Sokak, Merkez Yayla Koru Sokak, Otuz Evler Sokak ve Tepedibi Kozaağacı Sokak ile Yirmibeş Evler Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yapılacak.

Nif Mahallesi'nde Ali Keskin Sokak, Arık 1. Sokak, Asker Ahmet Sokak, Asma Kavak Sokak, Atatürk Caddesi, Başarık Sokak, Çameli Fethiye Yolu, Çaybaşı Sokak, Cebeci Sokak, Çerdin Sokak, Cevizli Kırkpınar Sokak, Cumhuriyet Sokak, Ekiz, Ekiz Topuz Armut Sokak, Golak Sokak, Gönen Sokak, Günerler Sokak, Hürmüz Sokak, Hürriyet Sokak, Işık Sokak, Kamil Efendi Sokak, Kanlıkuyu Sokak, Karafilli Yaylası Sokak, Karalar Sokak, Kirazlı Sokak, Koca Ali Sokak, Küçük Cebeci Sokak, Lökeşe Sokak, Merhum Ahmet Sokak, Meşe Sokak, Mezarlık İçi Yolu, Molla Sokak, Muhtar H. İbrahim Sokak, Okul Sokak, Öncüler Sokak, Orman Yolu 1, 2 ve diğer Küme Evleri, Şahin Sokak, Sandık Sokak, Sazak 1 ve 2. sokaklar, Taşaltı Sokak, Vatan Sokak ve Yakasöğüt Sokak kesintiden etkilenecek.

Söğütlü Mahallesi'nde Akgül Sokak, Balıkçılar Sokak, Başbağı Küme Evleri, Cami Sokak, Cami Yürek Sokak, Çimen Sokak, Eren Sokak, Gül Sokak, Harman Seki Sokak, Hasanbağı Sokak, Kavacık Sokak, Manolya Sokak, Meseniz Sokak ve Okul Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Yeşilüzümlü Mahallesi'nde ise 610 ve 611. sokaklar, Dumlupınar 1. Caddesi, İncirköy Yolu, Ortakuyu Caddesi ve Sahil Koru Köyü Yolu etkilenecek.

27 Kasım 2026

05.00 ile 06.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çatalarık, Eldirek, İncirköy, Kızılbel, Koruköy, Nif, Söğütlü ve Yeşilüzümlü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

İncirköy, Kızılbel, Koruköy, Nif ve Söğütlü mahallelerinde kesintiden etkilenecek sokaklar ve bölgeler, 26 Kasım tarihindeki planlı çalışma kapsamında belirtilen adreslerle aynı olacak. Çatalarık ve Eldirek mahalleleri de kesinti kapsamında bulunuyor.

10.00 ile 15.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Faralya, Karaağaç ve Ölüdeniz mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Faralya Mahallesi'nde Hisar Sokak, Kabak Sokak, Kıdrak Caddesi, Kıdrak Sokak, Kıdrak Tabiat Parkı Natürel Park ve Kızılcakaya Sokak ile Sentido Lykia Resort Spa İçi Yolu etkilenecek. Karaağaç Mahallesi'nde Kirme Sokak ve Kozağaç Sokak, Ölüdeniz Mahallesi'nde ise Kıdrak Caddesi kesintiden etkilenecek.

28 Kasım 2026

05.00 ile 06.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çatalarık, Eldirek, İncirköy, Kızılbel, Koruköy, Nif, Söğütlü ve Yeşilüzümlü mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İncirköy, Kızılbel, Koruköy, Nif ve Söğütlü mahallelerinde kesintiden etkilenecek adresler, 26 Kasım tarihindeki planlı çalışma kapsamında belirtilen bölgelerle aynı olacak. Yeşilüzümlü Mahallesi'nde ise 27 Kasım tarihinde belirtilen sokak ve caddelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında AG hatta ağaç kesimi ve koridor açma çalışmaları nedeniyle Ölüdeniz Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden 120, 121, 122, 123, 125, 137, 139, 142, 144, 146, 149, 151, 156, 164, 166, 291, 292, 299, 301, 304, 305, 308, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 336, 363, 365, 366, 68, 75, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 88 ve 91. sokaklar etkilenecek. Ayrıca Babadağ Caddesi, Bademlik Caddesi, Karadere Caddesi, Kız Kuyusu Caddesi, Kocapınar Caddesi, Kuzyaka Caddesi, Mendos Caddesi, Parklar Caddesi, Stadyum Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi ve Yeniköy Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle Çamköy ve Karaçulha mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Çamköy Mahallesi'nde 195. Sokak, Alparslan Türkeş Caddesi, Ardıç Sokak, Arıklar Sokak, Birol Sokak, Çatal Piriz Caddesi, Eğrimeşe Caddesi, Gazi Caddesi, Güvenlik Caddesi, Hacallar Sokak, Kadılar Sokak, Kara Hasan Ali Sokak, Karaltı Sokak, Karasaçlı Sokak, Kızıllar Sokak, Koç Sokak, Komşu Caddesi, Kurtlar Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Mehmet Kocatepe Caddesi, Milciler Sokak, Öküzcüoğlu Sokak, Pınar Sokak, Sanayi Caddesi, Tokat Sokak, Yaylalılar Sokak ve Yurt Sokak kesintiden etkilenecek.

Karaçulha Mahallesi'nde ise 147, 151, 153, 155, 157, 159, 165, 173, 175, 179, 181, 191, 193, 195, 217, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 231, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 257, 265, 267, 271, 298, 300, 302, 306, 316 ve 318. sokaklar ile 83. Sokak, Alparslan Türkeş Caddesi, Beylik Caddesi, Doktor Devlet Bahçeli Bulvarı, Doktor Devlet Bahçeli Çalıca Bulvarı, Doktor Devlet Bahçeli Cumhuriyet Bulvarı, Karasaçlı Sokak, Kirpitler Caddesi, Komşu Caddesi, Kurtlar Caddesi, Mehmet Kocatepe Caddesi, Narlı Caddesi ve Yaylalılar Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

BODRUM

25 Kasım 2026

10.00 ile 11.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı, Karaova ve Mumcular mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Gölbaşı Mahallesi'nde 143, 146, 147, 149, 152, 156 ve 157. sokaklar, 19 Mayıs Caddesi, 8147, 8352, 8367. sokaklar, 8371. Caddesi, Bağdat Caddesi, Bodrum Mumcular Yolu, Esentepe Caddesi, Feslikan Caddesi, Gökyer Caddesi, Göl 1. Caddesi, Gölbaşı 3. Küme Evleri, Kanalyolu Caddesi, Kocalar Sokak, Menderes Bulvarı, Sarıdere Sokak ve Şehirli Sokak kesintiden etkilenecek.

Karaova Mahallesi'nde 161, 162, 165, 167, 172, 175, 177, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 196, 197, 198, 200, 202, 205, 212 ve 214. sokaklar ile 8163, 8166, 8168, 8174, 8181, 8184, 8190, 8201, 8203, 8207, 8213 ve 8215. sokaklar etkilenecek. Ayrıca Alparslan Caddesi, Ankara Caddesi, Atatürk 2. Caddesi, Aydın Caddesi, Cumhuriyet 5. Meydanı, Emmili Sokak, Gökkuşağı Caddesi, Göl Caddesi, İlköğretim Caddesi, İstasyon Caddesi, Karaabat Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Menderes Bulvarı, Pazaryeri 1. Caddesi, Selçuk Caddesi, Turgut Tan Sokak ve Yaşar Yılmaz Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Mumcular Mahallesi'nde ise 218, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 229, 257, 260, 266, 267, 270, 274, 277, 278, 280, 282 ve 287. sokaklar ile 8216, 8217, 8223, 8225, 8228, 8233, 8234, 8235, 8237, 8238, 8259, 8262, 8264, 8268, 8269 ve 8272. sokaklar kesintiden etkilenecek. Ayrıca 8377. Caddesi, Atatürk 2. Caddesi, Bayır Küme Evleri, Çevreyolu Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Menteşe Caddesi, Sucu Hüseyin Askan Caddesi ve Yokuş Başı Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

13.00 ile 16.00 saatleri arasında OG akım trafo arızası nedeniyle Mazıköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden Gökbel Merkez Sokak etkilenecek.

27 Kasım 2026

05.00 ile 08.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiftlik ve Kızılağaç mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Çiftlik Mahallesi'nde 3751, 3753, 3754, 3760, 3768, 3774, 3775, 3780, 3787, 3788, 3789, 3790, 3794, 3796, 3797, 3799, 3800, 3802, 3809, 3812, 3815, 3816, 3819, 3820, 3822, 3823, 3824, 3829, 3831, 3841, 3848, 3849, 3850, 3854, 3855, 3857, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3867, 3869, 3870, 3871, 3873, 3881, 3890, 3891, 3892, 3893, 3898, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3916, 3921, 3924, 3930, 3932, 3934, 3936, 3937 ve 3941. sokaklar kesintiden etkilenecek.

Ayrıca Ak Toprak Sokak, Akburgaz Caddesi, Aksona Sokak, Alazeytin Küme Evleri, Altındağ Sokak, Atıcı Caddesi, Çarıklar Sokak, Çukurgöl Küme Evleri, Deliağa Sokak, Gapçılar Sokak, Garanlıkalan Caddesi, Generler Caddesi, Gocaeller Sokak, Hacı Oğulları Caddesi, Hacılar Sokak, Karaharup Caddesi, Karece Sokak, Kargıcak Küme Evleri, Kızılcagölcük Caddesi, Kızılgöl Sokak, Kocaköseler Sokak, Kocatepe Tersanesi İçi Yolu, Köseler Sokak, Kuyubaşı Caddesi, Mektepyanı Sokak, Mığrıplar Sokak, Mıstanlar Sokak, Mustafa Yazıcı Sokak, Pamukluören Sokak, Pehlivanlar Sokak, Sertler Sokak, Ümmüşen Sokak, Yalıçiftlik Caddesi, Yalıdağ Caddesi, Yenikuyu Sokak, Yumurtaş Küme Evleri ve Zabıta Ali Demir Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Kızılağaç Mahallesi'nde ise 3638, 3640, 3641 ve 3644. sokaklar ile Gerenkuyu Caddesi ve Hacıgiden Caddesi kesintiden etkilenecek.

09.30 ile 15.30 saatleri arasında AG hatta ağaç kesimi ve koridor açma çalışmaları nedeniyle Gökpınar ve Mumcular mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gökpınar Mahallesi'nde Gökpınar Sokak, Mumcular Mahallesi'nde ise Bayır Küme Evleri kesintiden etkilenecek.

10.00 ile 13.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dirmil Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 6715, 6717, 6725, 6727, 6729, 6743 ve 6747. sokaklar ile 6884. Cadde, Dostlar Sokak ve Sevgi Sokak etkilenecek.

28 Kasım 2026

05.00 ile 08.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamarası, Kumköy, Pınarlıbelen ve Sazköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Çamarası Mahallesi'nde Çamarası Sokak, Kumköy Mahallesi'nde Kumköy Sokak kesintiden etkilenecek. Pınarlıbelen Mahallesi'nde Etrim Sokak, İnişdibi Sokak, Kaklık Küme Evleri, Karanlık Sokak, Kumköy Sokak, Mumcular Yolu ve Pınarlıbelen Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak. Sazköy Mahallesi'nde ise Kurudere Sokak ve Sazköy Sokak kesintiden etkilenecek.

29 Kasım 2026

05.00 ile 08.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle Konacık ve Müskebi mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Konacık Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı kesintiden etkilenecek.

Müskebi Mahallesi'nde 02611, 2602, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2623, 2627, 2631, 2709, 2714, 2716, 2718, 2720, 2730, 2732, 2734, 2736 ve 2737. sokaklar ile Ara Sokak, Aracı Sokak, Ardıç Sokak, Bekiroğlu Caddesi, Beyler Sokak, Boğaziçi Sokak, Çavuş Çıkmazı Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Değirmen Caddesi, Deveci Sokak, Düzalan Caddesi, Elif Sokak, Işık Sokak, Kapuz Caddesi, Kır Sokak, Kongre Sokak, Korkmaz Sokak, Kule 2. Sokak, Martı Çıkmazı Sokak, Metro, Morgül Sokak, Nokta Sokak, Odabaşı Sokak, Park İçi Yolu, Şarlak Sokak, Tahtakale Çıkmazı, Üniversite Caddesi, Uzuniçi Sokak ve Yayla Sokak kesintiden etkilenecek.